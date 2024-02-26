Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве

Киев намерен передать Москве свой мирный план урегулирования. Документ подготовят в ходе международных конференций, первая из которых пройдет в швейцарской Женеве. Какие условия собираются выдвинуть России, в каком формате пройдут переговоры, и почему Кремль считает идею саммита «смехотворной»?

Швейцария занялась организацией мирной конференции высокого уровня по просьбе президента Украины Владимира Зеленского в минувшем январе. На саммит планируется пригласить более 160 стран, включая союзников России. Дата мероприятия еще обсуждается — переговоры могут пройти весной или летом 2024 года.

Как пройдет мирный саммит

Первый этап саммита состоится в Женеве. В ходе консультаций планируется выработать единый мирный план по урегулированию конфликта на Украине. При этом Киев рассчитывает, что документ будет базироваться на плане Зеленского из десяти пунктов, представленного в ноябре 2022 года.

«Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена», — заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в комментарии РИА Новости.

По словам швейцарского министра, на сегодня существует порядка десяти планов мирного урегулирования украинского конфликта, при этом три-четыре из них остаются засекреченными. В ходе саммита участникам предстоит проанализировать все идеи и найти общие решения для достижения мира.

Зеленский на недавней пресс-конференции форума «Украина. Год 2024» уточнил, что представителям Москвы вручат уже готовый и согласованный мирный план. При этом президент Украины признал, что Россия может не принять документ.

Предполагается, что российская сторона изучит предложения, после чего присоединится к обсуждению формулы мира на втором этапе саммита, чтобы выработать окончательные условия прекращения конфликта.

Вторая часть конференции не обязательно пройдет в Швейцарии — в частности, соответствующие переговоры уже ведутся с Южной Африкой и Саудовской Аравией.

Какие условия могут выдвинуть

Власти России и Украины неоднократно говорили о возможности дипломатического решения конфликта. Однако для этого они выставляют условия, которые фактически противоречат друг другу.

В рамках «формулы мира» Зеленского Киеву должна быть обеспечена военная, ядерная, продовольственная, биологическая и энергетическая безопасность за счет международных механизмов.

Кроме того, Украина хочет возмещения убытков от боевых действий за счет российских государственных активов и вывода российских войск к границам 1991 года.

В свою очередь, Россия требует признания за ней суверенитета над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями, документального закрепления внеблокового статуса Украины, ее нейтралитета и отказа от ядерного оружия. Также Москва настаивает на демилитаризации и денацификации Украины, решении языкового вопроса.

Как Россия оценивает инициативу

Обсуждать планы урегулирования конфликта на Украине без участия России «несерьезно и смехотворно», заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что пока никто не пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным по поводу мирного саммита.

«Мы неоднократно говорили, что, по меньшей мере, это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно», — отметил Песков.

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что мир наступит лишь при достижении целей спецоперации, а также с учетом реалий на земле и интересов собственной безопасности России. В декабре 2023 года российский лидер подтвердил, что Москва готова вести переговоры с Киевом — но только с учетом своих интересов.