Блок вопросов по курсу «Демократия» убрали из демонстрационного теста единого государственного экзамена по обществознанию.

Кроме этого, из теста ЕГЭ исчезли курсы «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба», пишут «Ведомости».

При этом данные блоки еще могут перенести в другие темы ЕГЭ. Отмечается, что изменения коснутся и самого экзамена — это связано с тем, что в школах сократят курс обществознания и за счет высвободившихся часов увеличат курс истории.

Если раньше в период с шестого по девятый классы обществознанию было посвящено 136 часов, то по новым нормам на предмет будет отводиться 34 часа, и вести предмет будут только в девятом классе.