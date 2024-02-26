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Курс «Демократия» убрали из ЕГЭ по обществознанию

Источник:
Sibnet.ru
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Блок вопросов по курсу «Демократия» убрали из демонстрационного теста единого государственного экзамена по обществознанию.

Кроме этого, из теста ЕГЭ исчезли курсы «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба», пишут «Ведомости».

При этом данные блоки еще могут перенести в другие темы ЕГЭ. Отмечается, что изменения коснутся и самого экзамена — это связано с тем, что в школах сократят курс обществознания и за счет высвободившихся часов увеличат курс истории.

Если раньше в период с шестого по девятый классы обществознанию было посвящено 136 часов, то по новым нормам на предмет будет отводиться 34 часа, и вести предмет будут только в девятом классе.

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Жизнь #Образование
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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊