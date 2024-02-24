НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA

Источник:
ТАСС
296 0

Россия приступила к разработке отечественного футбольного симулятора — аналога FIFA от компании Electronic Arts, сообщил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

По его словам, проект финансируется «Газпромом». Нагорный отметил, что создание качественной игры требует много времени и усилий, однако выразил надежду, что в скором времени геймеры познакомятся с проектом.

На Играх будущего в Казани президент России Владимир Путин ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. С предложением к нему обратился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

Весной 2022 года Electronic Arts объявил о приостановке продаж своих игр в России, а также удалил российские клубы и сборную из FIFA 22. В последующих играх российские футболисты также не появились.

Еще по теме
Вышла трилогия ремастеров легендарных Tomb Raider
Российская команда выиграла престижный турнир по CS 2
Мощного босса Elden Ring убили с помощью азбуки Морзе
Вышло продолжение игры Atomic Heart
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
Германия официально переименовала Киев
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Очистит еврей Зеленский территорию 404 от хохлов. Упорный парень.

GammiPluh

А че писать то, они каждую неделю его анонсируют, надоело читать одно и то же

pepelmetal

Действительно, теперь то победят

korvinsS

Кровавый шоумен анонсировал новый сезон своего шоу.