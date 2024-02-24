Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA

Россия приступила к разработке отечественного футбольного симулятора — аналога FIFA от компании Electronic Arts, сообщил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

По его словам, проект финансируется «Газпромом». Нагорный отметил, что создание качественной игры требует много времени и усилий, однако выразил надежду, что в скором времени геймеры познакомятся с проектом.

На Играх будущего в Казани президент России Владимир Путин ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. С предложением к нему обратился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

Весной 2022 года Electronic Arts объявил о приостановке продаж своих игр в России, а также удалил российские клубы и сборную из FIFA 22. В последующих играх российские футболисты также не появились.