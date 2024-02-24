Водители получат право заключать короткие договоры ОСАГО

Водители со 2 марта получат возможность приобретать полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, рассказал управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

«В первую очередь такие полисы будут полезны тем, кто изначально не планирует использовать автомобиль длительное время. Например, при покупке авто с целью перепродажи, использовании для выставок и фестивалей», — отметил специалист в интервью изданию «Прайм».

Юрист напомнил, что краткосрочные полисы ОСАГО начнут действовать не сразу, а только через три дня после оформления или через срок, оговоренный со страховщиком. Это нужно для исключения мошенничества с оформлением полиса сразу после ДТП.

Стоимость короткого полиса не может превышать цену годового, страховщики будут обязаны использовать понижающий коэффициент при расчете стоимости. При этом его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать самостоятельно.

Короткие договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, — например, собственниками ретроавтомобилей или при временной передаче транспортного средства другому лицу.

Сейчас по закону договор ОСАГО человек может заключить только на год со сроком использования автомобиля не меньше трех месяцев.