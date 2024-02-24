РПЦ обратилась к участникам однополых союзов

Русская православная церковь призвала участников однополых союзов к покаянию, с таким заявлением выступил член библейско-богословской комиссии РПЦ, протоиерей Владимир Воробьев.

Православный священник, который также является ректором Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в интервью ТАСС прокомментировал принятую в Ватикане декларацию Fiducia supplicans о благословении однополых союзов.

«Все члены комиссии единодушно подтвердили традиционное для христиан отношение к греху и грешникам: грех должен быть осужден, а грешники призываются к покаянию, то есть к борьбе и победе над грехом», — сказал он.

Воробьев подчеркнул необходимость полного неприятия содомского греха и подчеркнул, что православная церковь призывает таких грешников к покаянию и сознательному возвращению к целомудренной христианской жизни.

В декабре Конгрегация вероучения Римско-католической церкви приняла декларацию Fiducia supplicans. В документе, подписанном папой римским Франциском, впервые в истории католической церкви были предложены формы благословения однополых союзов.

В декабре 2022 года в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Осенью 2023 года Верховный суд России запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» и признал его экстремистским.