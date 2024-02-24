НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

РПЦ обратилась к участникам однополых союзов

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Русская православная церковь призвала участников однополых союзов к покаянию, с таким заявлением выступил член библейско-богословской комиссии РПЦ, протоиерей Владимир Воробьев.

Православный священник, который также является ректором Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в интервью ТАСС прокомментировал принятую в Ватикане декларацию Fiducia supplicans о благословении однополых союзов.

«Все члены комиссии единодушно подтвердили традиционное для христиан отношение к греху и грешникам: грех должен быть осужден, а грешники призываются к покаянию, то есть к борьбе и победе над грехом», — сказал он.

Воробьев подчеркнул необходимость полного неприятия содомского греха и подчеркнул, что православная церковь призывает таких грешников к покаянию и сознательному возвращению к целомудренной христианской жизни.

В декабре Конгрегация вероучения Римско-католической церкви приняла декларацию Fiducia supplicans. В документе, подписанном папой римским Франциском, впервые в истории католической церкви были предложены формы благословения однополых союзов.

В декабре 2022 года в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Осенью 2023 года Верховный суд России запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» и признал его экстремистским.

Еще по теме
Иркутский священник призвал женщин рожать больше солдат
Глава РПЦ увидел в Дне святого Валентина пропаганду свободной любви
Экстрим от греха: как проходят крещенские купания
Как крещенская вода помогает очиститься
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
США ударят по российской оборонке
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыто существование секретных мирных планов по Украине
Медведев призвал любыми методами мстить Западу
ВСУ продолжили отступление после сдачи Авдеевки
Россия назвала условия сохранения Украины
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Путин преподал Блинкену урок истории
68
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
48
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
38
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона