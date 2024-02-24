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Двойника Млечного Пути нашли в ранней Вселенной

Источник:
Phys.org
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Международная команда астрономов заглянула в далекое космическое прошлое и обнаружила раннюю галактику, которая по своим характеристикам оказалась «двойником» Млечного Пути.

Галактика получила название «Светлячок», она включает в себя сеть массивных звездных скоплений, изучение которых дает ученым новое понимание процессов формирования и роста галактик в ранней Вселенной.

«Светлячок» появился всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва, при этом возраст Вселенной оценивается примерно в 13,7 миллиарда лет. Таким образом, ученые заглянули в прошлое примерно на 13 миллиардов лет.

Сама галактика оказалась похожа на Млечный Путь в самой ранней и самой богатой газом стадии формирования. Масса этой галактики сосредоточена в десяти скоплениях, каждое весит от 200 тысяч до 630 тысяч солнечных масс.

Наблюдения за такими объектами являются ключом к пониманию того, как именно растут галактики. Интересно, что температура в центральном кластере «Светлячка» чрезвычайно высока, порядка 40 тысяч градусов Цельсия. Кроме этого, галактика формируется в среде, очень бедной металлами.

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