Открыта самая крохотная звезда Вселенной

Международная группа астрономов обнаружила самую маленькую из известных на сегодня звезд, по своим размерам она уступает даже Сатурну.

Самыми маленькими звездами являются так называемые горячие субкарлики. Последние исследования показали, что они полностью сжигают гелий в своих ядрах, сжимаясь до минимального размера, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

Астрономам удалось обнаружить самый маленький в истории наблюдений горячий субкарлик. Эта звезда оказалась частью необычной двойной системы, получившей обозначение J0526. Она расположена примерно в 2760 световых годах от Земли.

В данной системе присутствуют два компаньона: более крупный по размерам белый карлик, получивший название J0526A, а также горячий субкарлик J0526B. Последний объект признали самой маленькой звездой, известной человечеству.

По своим размерам звезда всего в семь раз превосходит Землю, а это значит, что она меньше Сатурна. Температура на ее поверхности составляет около 2226 градусов Цельсия. Открытие звезды указывает на существование светил гораздо меньшего размера, чем считалось до сих пор.