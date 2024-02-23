НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Открыта самая крохотная звезда Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
248 0

Международная группа астрономов обнаружила самую маленькую из известных на сегодня звезд, по своим размерам она уступает даже Сатурну.

Самыми маленькими звездами являются так называемые горячие субкарлики. Последние исследования показали, что они полностью сжигают гелий в своих ядрах, сжимаясь до минимального размера, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

Астрономам удалось обнаружить самый маленький в истории наблюдений горячий субкарлик. Эта звезда оказалась частью необычной двойной системы, получившей обозначение J0526. Она расположена примерно в 2760 световых годах от Земли.

В данной системе присутствуют два компаньона: более крупный по размерам белый карлик, получивший название J0526A, а также горячий субкарлик J0526B. Последний объект признали самой маленькой звездой, известной человечеству.

По своим размерам звезда всего в семь раз превосходит Землю, а это значит, что она меньше Сатурна. Температура на ее поверхности составляет около 2226 градусов Цельсия. Открытие звезды указывает на существование светил гораздо меньшего размера, чем считалось до сих пор.

Тема: Человек и космос
Частный американский аппарат впервые сел на Луну
Найден самый яркий объект Вселенной
Спутник впервые передал на Землю солнечную энергию
SpaceX уничтожит опасные спутники Starlink
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
79
Путин преподал Блинкену урок истории
58
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
40
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона