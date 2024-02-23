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Минобороны показало уничтожение комплекса Patriot. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны показало кадры уничтожения американского комплекса ПВО Patriot на Украине. Видео появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

«В результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Где именно был нанесен удар, в Минобороны не уточнили. На опубликованных кадрах видно, что ракетный комплекс для маскировки заезжает на склад — скорее всего, для сельскохозяйственной продукции. После этого российские военные наносят по складу мощный удар.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи составляет от 70 до 90 человек.

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pepelmetal

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Nik3316

ага жена просит весточку мужу передать... чует скорый отпуск деда

Nik3316

надеешься что байден встретится с твоей?)))))))

cre

Плохо, когда переводчик не умеет переводить градусы ℉ и ℃.Реально телефон нагрелся до 81 ℃.