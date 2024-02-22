Путин «прокатился» на ракетоносце Ту-160М

Президент Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, в небе глава государства провел 30 минут, сообщается на сайте Кремля.



Самолет приземлился на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова. После полета Путин сказал, что у него остались хорошие впечатления от полета. По словам президента, Ту-160М — «надежный новый самолет».

«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», — сказал он.

21 февраля президент посетил Казанский авиазавод, посетил один из новых цехов и осмотрел четыре модернизированных Ту-160М. Именно тогда Путин решил совершить полет на ракетоносце.

Ту-160М является модернизированной версией ракетоносца Ту-160, который был разработан в 1970-е годы ОКБ имени Туполева. Первый модернизированный стратегический бомбардировщик собрали и передали на испытания в 2019 году.

Согласно открытым данным, Ту-160М способен нести до 24 крылатых ракет в пусковых установках барабанного или револьверного типа — предположительно Х-555, Х-101, Х-15 и Х-55. Такое вооружение позволяет ликвидировать любую наземную цель.