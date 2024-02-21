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Гости новосибирского зоопарка попадут прямо в вольер с пумами

Источник:
Sibnet.ru
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Пума
Фото: Nick Jewell / CC BY 2.0

Посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило смогут оказаться в вольере с пумой и увидеть ее «глаза в глаза», сообщил директор зоопарка Андрей Шило.

Зоопарк планирует построить новый комплекс «Кошкин дом», где разместят кошек Южной и Северной Америки, а также енотов и дикообразов, рассказал Шило на пресс-конференции ТАСС в среду.

Одной из особенностей комплекса будет полуподземный переход, чтобы оказаться внутри вольера и увидеть пуму «глаза в глаза». «Пума сверху будет прыгать на голову», — объяснил задумку директор зоопарка.

Пока разработан только дизайн «Кошкиного дома», на вторую половину года намечены работы по проектированию и расчету стоимости строительства.

Также в планах зоопарка новый комплекс «Северный полюс», куда переедут жить белые медведи, и павильон для африканских животных. Затраты на второй выросли до 2 миллиардов рублей, финансирование пока не найдено, отметил Шило.

Комплекс «Азия», где будут жить японские макаки, бинтуронги, золотые такины и карликовые бегемоты, собираются открыть в 2025 году.

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Жизнь #Звери #Город #Новосибирск
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