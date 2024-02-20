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Найден самый яркий объект Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы с помощью телескопа VLT открыли самый яркий объект во Вселенной — квазар J0529-4351 в 500 триллионов раз ярче Солнца.

Квазары — это сверхмассивные черные дыры в центре галактик, окруженные аккреционным диском, который выбрасывает в космос огромное количество света и других видов электромагнитного излучения.

Квазар J0529-4351, находится настолько далеко от Земли, что его свету потребовалось более 12 миллиардов лет, чтобы достичь нашей планеты. Аккреционный диск черной дыры имеет диаметр в семь световых лет, это самый большой аккреционный диск Вселенной.

По оценке ученых, черная дыра в этом квазаре каждый день увеличивает свою массу на величину, эквивалентную массе одного Солнца. Это делает J0529-4351 самой быстрорастущей из известных черных дыр.

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