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Выращивание популярного дачного цветка стало опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Ипомея трехцветная
Фото: Dinkum / CC0

Выращивание популярного дачного цветка — ипомеи трехцветной — грозит уголовной ответственностью, так как в растении содержатся наркотические галлюциногенные вещества.

Правительство установило за выращивание десяти и более кустов ипомеи трехцветной (известна как вьюнок) уголовную ответственность.

Выращивание от десяти до 100 кустов ипомеи трехцветной будет классифицироваться как преступление в крупном размере, свыше 100 кустов — в особо крупном размере. Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы.

В семенах ипомеи трехцветной содержится эргин — токсичное вещество, оборот которого запрещен, объяснила РБК старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Наталья Литвинова.

Ипомея очень быстро размножается, ее можно встретить на кустах и у обочин.

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Жизнь #Законы #Дача
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