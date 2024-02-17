Экзамен по русскому языку отменили для репатриантов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении присоединения к госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию. Документ опубликован на сайте правительства.

Теперь для участия в госпрограмме репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Нововведение затронет граждан России, постоянно проживающих за рубежом; тех, кто ранее отказался от российского гражданства; ранее имевших гражданство СССР; граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории СССР.

С 1 января 2024 года в России введен институт репатриации. В 2023 году программа добровольного переселения соотечественников показала самые скромные результаты за последние десять лет.