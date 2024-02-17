Астрономы нашли в космосе невозможный объект

Астрономы с помощью телескопа James Webb обнаружили самую невозможную галактику, образование которые не могут объяснить современные теории.

Речь идет о чрезвычайно массивной галактике ZF-UDS-7329, которая сформировалась всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. При этом в основном возраст звезд в далекой галактике составил от 1 до 1,5 миллиарда лет.

Высчитанный возраст сильно ограничивает базовые модели образования и эволюции галактик и фактически бросает вызов всем современным теориям астрофизики. По современным теориям, для зарождения настолько массивных галактик в те времена банально не хватило бы материи.

Пока объект ZF-UDS-7329 обнаружен в единственном экземпляре. Чтобы астрофизики начали пересмотр существующих моделей эволюции звезд и галактик, требуется найти еще несколько таких галактик.