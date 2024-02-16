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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Жалоб на здоровье от Алексея Навального не поступало, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу Данила Гонтарь.

«Никаких жалоб не было — это точно», — сказал представитель общественников, уточнив при этом, что родственники Навального также не обращались за помощью в комиссию, передает ТАСС.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев рассказал, что в последний раз защитник встречался с политиком в среду, на тот момент с ним было все нормально, его состояние не вызывало опасений, пишет РБК.

Мать оппозиционера Людмила Навальная написала на своей странице в соцсети: «Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен».

Навальный 16 февраля умер в колонии. С июня 2022 года политик отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области, в декабре 2023 года его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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