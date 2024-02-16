НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
167 1

Сильнейшая вспышка максимального класса X произошла на Солнце утром 16 февраля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Максимум вспышки был зарегистрирован в 09.52 по московскому времени. Ученые классифицировали событие как X2.6, что является четвертой по силе вспышкой на Солнце за последние пять лет.

По оценке ученых, вероятность воздействия вспышке на Землю небольшая, порядка 5%. Однако возможен приход заряженных частиц высокой энергии, которые повышают нагрузку на космические аппараты.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезнее могут быть последствия для Земли.

Сплошные бури: Солнце в 2024 году выходит на пик активности
Тема: Человек и космос
Первую систему планет-изгоев нашли в космосе
Российские космонавты испытают систему получения воды из мочи
Земные организмы оказались способны выжить на Марсе
Экстремальная вспышка произошла на Солнце
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Путин и соперники на выборах президента. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

alex.nska

ослепитель,курнул да вроде не навоз,кентуха дунул паровоз.

Невезучий

Вот так и появляются в списке Миротворца.