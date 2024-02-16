Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Сильнейшая вспышка максимального класса X произошла на Солнце утром 16 февраля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Максимум вспышки был зарегистрирован в 09.52 по московскому времени. Ученые классифицировали событие как X2.6, что является четвертой по силе вспышкой на Солнце за последние пять лет.

По оценке ученых, вероятность воздействия вспышке на Землю небольшая, порядка 5%. Однако возможен приход заряженных частиц высокой энергии, которые повышают нагрузку на космические аппараты.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезнее могут быть последствия для Земли.