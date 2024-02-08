Сплошные бури: Солнце в 2024 году выходит на пик активности

Солнце в середине 2024 года выйдет на пик активности. Это повлечет мощные вспышки, выбросы плазмы и, как следствие, магнитные бури на Земле. Почему наша звезда «идет вразнос» и чем грозит это явление?

В декабре 2019 года начался очередной, 25-й цикл солнечной активности. Первоначально астрономические модели предсказывали, что Солнце достигнет пика в конце 2025 года. Однако последние данные указывают, что это произойдет на год раньше.

Солнечные циклы

Повышение и снижение солнечной активности происходит циклично, интервал таких изменений — примерно 11 лет. Из-за высокой точности циклов исследователям не составляет труда заблаговременно предсказывать максимумы и минимумы активности Солнца.

Для 11-летних циклов характерно быстрое увеличение числа солнечных пятен в течение четырех лет, а затем их постепенное уменьшение. В конце каждого полярность магнитного поля Солнца меняется на противоположную.

Главная причина такого цикла — существование так называемого «солнечного динамо». Дело в том, что звезда представляет собой гигантскую сферу электрически заряженной плазмы, потоки которой создают мощнейшее магнитное поле.

Возмущения магнитного поля подавляют конвекцию плазмы и снижают ее температуру примерно на 2 тысячи градусов. В результате на поверхности Солнца появляется пятно — темная область, по своему размеру сопоставимая с Землей.

Пятно на поверхности Солнца Фото : Giuseppe Donatiello / CC0

Если пятен много, происходит пересоединение магнитных линий, после чего возникает солнечная вспышка. В космическое пространство выбрасывается сильнейшее ионизирующее излучение, способное убить все живое.

Когда Солнце «заискрит»

Согласно прогнозу Всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным наблюдениям за Солнцем, солнечный максимум наступит между серединой 2024 и концом 2025 года.

В 2023 году на Солнце было зафиксировано 46 вспышек самого мощного класса X и семь сильных геомагнитных бурь, причем три из них — экстремально сильные.

При этом ученые смогут установить выход Солнца на пик своей активности только через семь месяцев после этого события. Солнечный максимум можно зафиксировать, если за шесть месяцев до определенного месяца количество пятен на Солнце росло, а спустя еще шесть месяцев — их число уменьшалось.

Иногда в 11-летних циклах солнечной активности наблюдаются двойные максимумы — Солнце выходит на пик, затем следует еще один период максимальной активности, и только после этого количество выбросов начинает снижаться.

Чем грозит солнечная активность

В периоды максимальной активности Солнца Земля регулярно «ловит» ионизированные выбросы. К счастью, их негативные последствия значительно смягчает многокилометровая атмосфера — иначе все живое на поверхности погибло бы из-за космической радиации.

Однако ученые прогнозируют резкое увеличение количества магнитных бурь. Так, согласно моделям Института солнечно-земной физики РАН, стоит ожидать по две-три бури в месяц. Максимум бурь ожидается в период мая-июня.

Сильные магнитные бури потенциально могут вызвать «интернет-апокалипсис» — нарушения работы глобальных систем связи из-за воздействия заряженных частиц. Подобные инциденты уже фиксировались.

Один из самых мощных выбросов произошел в 1859 году и стал известен как «Событие Кэррингтона» — тогда системы связи отказали по всей Европе и Северной Америке. А в 1989 году геомагнитный шторм на несколько часов оставил без электричества население Канады. 29 января 2022 года на Солнце произошла серия вспышек, в результате сгорели 38 из 49 спутников Starlink.

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека в научной среде остается дискуссионным — считается, что их опасность для здоровья сильно преувеличена. Однако известно, что в эти периоды увеличивается число инфарктов и инсультов. Некоторые люди утверждают, что во время магнитных бурь ощущают упадок сил, головные боли, перепады давления.

Российский ученый Александр Чижевский выявил связь между периодами максимальной активности Солнца и большим количеством ярких исторических событий — переворотов, восстаний, революций, войн, масштабных эпидемий. Однако его выводы оспариваются другими исследователями.