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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Умер оппозиционер Алексей Навальный

Источник:
Sibnet.ru
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Оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщает региональное управление ФСИН.

Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание. К нему прибыли медицинские работники учреждения, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — отмечается в сообщении.

Причины смерти устанавливаются. По предварительным данным, к смерти Навального привел оторвавшийся тромб, пишет RT со ссылкой на источник. ФСИН уже направил комиссию в колонию, где скончался политик.

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Топ комментариев

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

alex.nska

ослепитель,курнул да вроде не навоз,кентуха дунул паровоз.

Невезучий

Вот так и появляются в списке Миротворца.