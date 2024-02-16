Умер оппозиционер Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщает региональное управление ФСИН.

Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание. К нему прибыли медицинские работники учреждения, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — отмечается в сообщении.

Причины смерти устанавливаются. По предварительным данным, к смерти Навального привел оторвавшийся тромб, пишет RT со ссылкой на источник. ФСИН уже направил комиссию в колонию, где скончался политик.