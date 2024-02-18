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Вебкам‑модель посоветовала не публиковать эротические снимки

Источник:
Sibnet.ru
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Популярная стримерша и OnlyFans-модель Кейтлин Сирагуса (Amouranth) посоветовала девушкам не публиковать эротические снимки за деньги вместо нормальной работы.

Amourant зарабатывает на OnlyFans около миллиона долларов в месяц. И многие девушки, вдохновившись ее успехом, решают также попробовать себя на поприще вебкам-моделей. Но 99,9% из них даже близко не приблизятся к ее успеху.

«Они думают, что это гребанный чит-код для жизни. Они регистрируются и хвастаются там своими задницами. Потом эти фотографии видят мама, папа и коллеги работе. Начинаются проблемы в жизни, случается увольнение», — приводит издание Dexerto слова Amouranth.

Один из подписчиков Reddit накануне опубликовал исследование, согласно которому средний заработок модели OnlyFans составляет 200 долларов в месяц (примерно 18 тысяч рублей).

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Топ комментариев

Antichrist1688

Молодцы партизаны. Спасли много жизней с обоих сторон. Хотя кого я обманываю главное в наших военных...

Nik3316

Спасти украинские жизни, это были Стамбульские договоренности... теперь просто драпает

korvinsS

Они в курсе но им давно пофиг на все эти бумажки.

Asd10

Значит пригорает. Это хорошо. 😊