Посчитан ущерб от страховых случаев героев «Мастер и Маргарита»

Страховщики посчитали в современных деньгах суммы, которые получили бы герои романа «Мастер и Маргарита» в разных ситуациях.

В романе насчитали почти с десяток страховых случаев, где герои могли бы получить денежную компенсацию. Например, смерть Берлиоза и разгром Маргаритой квартиры Латунского.

Эксперты Страхового Дома ВСК посчитали, что все страховые случаи в оцениваются в 243 тысяч советских рублей (21 Царских золотых червонца) или 108,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Смерть Берлиоза

Действие романа начинается на Патриарших прудах – там, после недолгой беседы с загадочным незнакомцем с председателем правления МАССОЛИТА Александром Берлиозом случается несчастных случай, он погибает под колесами трамвая.

Данное происшествие расценивалось в 30-е годы прошлого века как страховой случай, поэтому родственники погибшего могли рассчитывать на сумму минимум 500 тысяч современных российских рублей (это примерно 1 120 рублей образца 1922 года).

Предсказание Воланда о скорой гибели Берлиоза в этой ситуации не могли стать поводом для отказа в выплате – в смерти героя не было чьего-либо злого умысла.

Иван Бездомный и психбольница

По сюжету романа, Иван Бездомный стал пациентом психиатрической больницы. Судьба героя могла бы сложиться менее трагично, если бы у него был современный полис ДМС с возможностью оперативно обратиться к психотерапевту по телефону, например. В 1920-1930-е годы подобных страховых программ не было.

Обезглавливание конферансье Бенгальского

А вот конферансье Жоржу Бенгальскому, лишившемуся головы в театре Варьете (правда позже получившему ее обратно), страховка бы не помогла.

После представления герой также стал пациентом психиатрической лечебницы, а несчастные случаи, произошедшие вследствие психических заболеваний, страховыми событиями не являются.

Массовое происшествие в театре Варьете

Другими пострадавшими после скандального представления стали зрители театра Варьете. Если бы гражданская ответственность организатора массовых мероприятий была застрахована, то участники магического сеанса, оставшиеся без одежды, могли бы рассчитывать на серьезные компенсации – 12 тысяч рублей на человека.

Данный вид страхования включает вред, причиненный жизни, здоровью, а также имуществу зрителей. Выплата пострадавшим производилась бы по риску «ошибки, допущенные подрядчиками страхователя», то есть свитой Воланда театру и его зрителям.

Погром квартиры Латунского

Одной из ключевых сцен романа является полет Маргариты. Главная героиня на время отошла от маршрута, решив отомстить критику Латунскому, разгромив его квартиру.

Действия Маргариты можно смело расценивать как вандализм, а сам пострадавший мог бы рассчитывать на компенсацию в размере не менее 210 тысяч рублей (или 460 советских рублей) за испорченный интерьер квартиры.

Пожар в «нехорошей квартире»

Центральные события по сюжету романа также разворачиваются в «нехорошей квартире», а почти в самом финале романа в ней разгорается пожар.

Средняя площадь 5-комнатной квартиры в таком районе (Большая Садовая, 302-бис) составляет 140 квадратных метров. Интерьер помещения составлял массивные цветные окна, большой камин, патефон, мебель была декорирована натуральной тигровой шкурой, а на столе лежали блюда из чистого золота.

Соответственно, сумма компенсации владельцу квартиры могла бы составить не менее 100 миллионов рублей (или 224 400 советских рублей, а царскими золотыми червонцами не менее 20), включая порчу внутренней отделки и техники.

Сжигание рукописи

Ключевой линией произведения является написание Мастером романа о Пилате. В одной из сцен автор сжигает свою рукопись в камине. Интеллектуальная собственность может быть застрахована на сумму до 7 миллионов рублей (15 300 советских рублей) — именно на такую компенсацию мог бы рассчитывать Мастер после происшествия.