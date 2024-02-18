Запад раскрыл секрет роста российской экономики

Россия после введения западных санкций сумела избежать экономического кризиса и финансового коллапса благодаря жесткому планированию, пишет обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.

«Два года назад Запад ошеломил весь мир, введя беспрецедентные экономические санкции против России на фоне конфликта на Украине. Но, вопреки всем ожиданиям, российская экономика не рухнула — и первоначальная эйфория в западных столицах сменилась разочарованием», — отмечает Сандбу.

По его словам, Россия отказалась от многих общепринятых экономических принципов. «Контроль над движением капитала и жесткое вмешательство в корпоративные решения предотвратили валютный коллапс и финансовые беспорядки», — считает обозреватель.

Благодаря планированию удалось максимально мобилизовать рабочую силу и ресурсы, а также сократить расходы, добавил Сандбу.

«Это должно было заставить задуматься либеральные рыночные демократии. Не то чтобы им следует подражать России во внешней политике — но надо понимать, что мобилизация и выделение огромных ресурсов — цели вполне выполнимые», — заключил обозреватель.