«Оскорбительные» названия сел в России останутся

Депутаты Госдумы, предлагавшие избавиться от сел Шалава, Бухалово, Попки и других населенных пунктов с неоднозначными названиями, отозвали законопроект.

Законопроект от партии «Новые люди» был представлен в октябре 2023 года. Авторы инициативы указывали, что в России насчитываются «сотни населенных пунктов, названия которых носят оскорбительный, уничижительный или принижающих достоинство жителей характер».

Как примеры приводились села Лох (Ивановская область), Антилохово (Ивановская область), Шалава (Ярославская область), Мусорка (Самарская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область) и Бухалово (Ярославская область).

Жители таких населенных пунктов сталкиваются с негативными ситуациями из-за оскорбительных названий и могут подвергаться травле, говорилось в пояснительной записке.

Депутаты предлагали установить запрет на использование в названиях населенных пунктов таких слов, а также предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения об их переименовании.

Документ был отозван 12 февраля после первого чтения в ноябре прошлого года. Парламентарии из комитета по региональной политике и местному самоуправлению пришли к выводу, что предлагаемые нормы противоречат действующим законам.