Неизвестные попрыгали по льду Байкала на «буханке»

Неизвестные на «буханке» перепрыгнули трещину на байкальском льду, видео проверяют надзорные органы, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Что в голове у людей и что с чувством самосохранения — большая загадка...» — прокомментировало ролик ведомство.

С конца января в озеро провалились как минимум два внедорожника, грузовик, а также УАЗ с туристами.

Ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале временно закрыта, поскольку на озере поднялся лед и на дороге образовался разлом.

Ледовая переправа открылась 9 февраля, оборудованы две полосы движения, ширина каждой составляет 20 м. Это самая протяженная дорога по льду в регионе, ее длина - 11 км. Она начинается от залива Куркут и идет до залива Иркутская губа.