Депутат предложила устроить День начала СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила провести 24 февраля в школах мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине.

На уроках ученикам расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий. Такие мероприятия в школах могут носить название «День начала СВО», приводит ТАСС обращение Лантратовой к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По мнению депутата, специальная военная операция — ключевое событие современной России, которое отражается на всех сферах развития общества. В условиях «гибридной агрессии коллективного Запада» особое внимание необходимо сосредоточить на образовании и воспитании обучающихся школ в духе патриотизма и любви к Отечеству, добавила она.

«На сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Пользуясь данным дефицитом, страны коллективного Запада проводят информационную войну с РФ, ежедневно увеличивая количество случаев распространения дезинформации и фальсификации событий специальной военной операции, что негативно сказывается на патриотическом воспитании молодежи», — заявила Лантратова.

На мероприятия стоит пригласить ветеранов специальной военной операции.