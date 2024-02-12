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Состоялась премьера сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера первой серии ремейка «Постучись в мою дверь» состоялась в понедельник, 12 февраля, в онлайн-кинотеатре Okko.

Российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве» снят по турецкому проекту. Новая версия будет короче — всего 60 серий, а сюжет повторит оригинал, но на русский лад.

По сюжету, рано лишившаяся родителей Саша всегда хотела стать ландшафтным дизайнером. Но ее мечте не суждено сбыться: именная стипендия, по которой училась девушка, была отозвана без объяснения причин, и Саша лишилась шанса на дальнейшее обучение.

Компанией, выплачивающей стипендию, руководит молодой и талантливый архитектор Сергей Градский, который совсем недавно расстался с девушкой и узнал, что бывшая собирается выходить замуж. По стечению обстоятельств, Саша начинает работать с бизнесменом и параллельно притворяется его невестой.

В Okko вышла первая серия «Постучись в мою дверь в Москве». Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг. Полностью мелодрама будет доступна 23 мая.

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Топ комментариев

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....