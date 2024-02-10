Игроков Dota 2 заблокировали за использование утилиты Overplus

Компания Valve провела волну массовых банов в Dota 2 — под удар попали пользователи сторонней программы Overplus.

Данная утилита от российских разработчиков собирает статистику о соперниках по лобби во время драфта, позволяя точечно банить наилучших героев противника. Кроме простых геймеров, VAC-баны выдали известным киберспортсменам.

«Мы подготовили еще один подарок, который понравится (почти) каждому, а именно — новый код для обнаружения читов. По правде говоря, мы выпустили его пару недель назад и с тех пор засекли весьма немало читеров», — говорится в сообщении Valve.

Разработчики утилиты Overplus на своих страницах в соцсетях назвали произошедшее «страшным сном» и «показательной поркой от Valve». Они подчеркнули, что намерено не скрывали запуск программы, считая ее легальной.

По словам создателей Overplus, в отместку они могут уже в ближайшее время сделать платные облики видимыми для всех, а также «спрятать» игроков от защитных механик Valve и систем обнаружения смурферов.

Overplus — платная утилита, которая распространяется по подписке стоимостью 99 рублей в неделю или 199 рублей в месяц. Она включает в себя возможность заменить скины и анализатор пиков. Длительное время Valve не блокировала пользователей утилиты.