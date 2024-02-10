Иностранным агентам запретят рекламу

Законопроект о полном запрете публикации рекламы иностранными агентами подготовлен депутатами Госдумы, сейчас он находится на согласовании.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — пояснил в своем телеграм-канале спикер Думы Вячеслав Володин.

В апреле 2023 года комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством предлагала лишить иноагентов имущественной поддержки от государства, а также штрафовать тех, кто помогает иноагентам обходить предусмотренные законами запреты.

В реестре иноагентов, который ведет Минюст, в настоящее время числятся 764 человека и организации. Российские бренды в 2023 году потратили на рекламу у иностранных агентов 133 миллиона рублей.