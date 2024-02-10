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Певицу Дану Соколову взяли в проект «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Певица Дана Соколова уже имеющая опыт популярного артиста пришла на слепые прослушивания и попала в проект.

Соколова выступала на тех же условиях, что и другие участники. Певица исполнила собственную песню «Индиго», но развернуть ей удалось только Полину Гагарину.

Другие наставники не узнали артистку во время выступления, но при виде ее признались, что знакомы с ее творчеством.

Дана Соколова не озвучила разочарования в том, что не сумела развернуть всех наставников и не произвела фурор на слепых прослушиваниях, но по реакциям на вопросы и поведение было видно, что самолюбие певицы уязвлено.

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