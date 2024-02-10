Песня «На белом покрывале января» по-новому прозвучала на «Голосе»

Анатолий Колмагоров исполнил песню «На белом покрывале января» группы «Сладкий сон» на слепых прослушиваниях в совершенно новой вариации.

Колмагоров сам придумал аранжировку к популярной песне. Композиция в его исполнении прозвучала неузнаваемо и очень свежо, что отметили наставники.

К участнику развернулись все наставники, кроме Полины Гагариной. Zivert отметила, что это именно то исполнение, которое она ценит.

Но Колмагоров, которого похвала никак не смутила, решил отправиться в команду к Антону Беляеву.