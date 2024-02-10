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Песня «На белом покрывале января» по-новому прозвучала на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Анатолий Колмагоров исполнил песню «На белом покрывале января» группы «Сладкий сон» на слепых прослушиваниях в совершенно новой вариации.

Колмагоров сам придумал аранжировку к популярной песне. Композиция в его исполнении прозвучала неузнаваемо и очень свежо, что отметили наставники.


К участнику развернулись все наставники, кроме Полины Гагариной. Zivert отметила, что это именно то исполнение, которое она ценит.

Но Колмагоров, которого похвала никак не смутила, решил отправиться в команду к Антону Беляеву.


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