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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китай удивило обращение Шойгу к министру обороны

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к нему на китайском языке, чем очень удивил своего коллегу.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — говорится в публикации на сайте китайской интернет-компании NetEase (NE) 163.com.

Министр обороны России поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду, что его опыт взаимодействия с российскими военными будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами, отмечается в материале.

Дун Цзюн проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в России, а в 2015-2016 годах руководил китайскими силами в российско-китайских военно-морских учениях, о чем упомянул Шойгу.

«Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая. А напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения», — говорится в статье.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем 31 января. В ходе общения Дун Цзюнь поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по «тайваньскому вопросу».

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Оборона #Армия #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

GammiPluh

не китайским, точно? вот что должно быть в голове у человека чтобы он такой бред написал

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.