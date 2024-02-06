Китай удивило обращение Шойгу к министру обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к нему на китайском языке, чем очень удивил своего коллегу.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — говорится в публикации на сайте китайской интернет-компании NetEase (NE) 163.com.

Министр обороны России поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду, что его опыт взаимодействия с российскими военными будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами, отмечается в материале.

Дун Цзюн проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в России, а в 2015-2016 годах руководил китайскими силами в российско-китайских военно-морских учениях, о чем упомянул Шойгу.

«Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая. А напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения», — говорится в статье.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем 31 января. В ходе общения Дун Цзюнь поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по «тайваньскому вопросу».