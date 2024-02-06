Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за призывы за призывы к терроризму и распространение фейков об армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Акунин арестован на два месяца. Срок исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

Писатель обвиняется по двум статьям УК РФ: часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Акунин объявлен в международный розыск.