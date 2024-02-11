Психологи рассказали о важности «послевкусия» от секса

Последние исследования показали, что удовлетворенность от интимных отношений приходит по большей части после кульминации, во время так называемого «послевкусия» от секса.

«Любовь продлевают именно скучные на первый взгляд постельные разговоры, а не пресловутое разнообразие», — приводит британское издание Aeon Magazine мнение психолога Йоркского университета в Канаде Эми Мьюз.

Она вместе с коллегами выяснила, что связь между партнерами ярче всего демонстрирует часть отношений, непосредственно следующая за половым актом.

По словам Мьюз, длительность этого периода колеблется от пары минут до нескольких часов. Наибольшая удовлетворенность отношениями была выявлена среди тех, кто нежился в объятиях друг друга дольше других.