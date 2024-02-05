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Авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

Источник:
Sibnet.ru
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Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Группа депутатов готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Пока перевозчикам просто рекомендовано не разъединять семьи в самолетах.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь», — сказал Буцкая в интервью «Известиям».

По ее словам, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.

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jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

HAAN27

Насколько я знаю правильно будет "бес попутал", товарищ Захарова сама пословицы слагает?

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

mosquito__2010

Тебя тут назвали человеком который пишет умные вещи, прикинь. А я тебя читаю и ржать охота.