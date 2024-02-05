Авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Группа депутатов готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Пока перевозчикам просто рекомендовано не разъединять семьи в самолетах.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь», — сказал Буцкая в интервью «Известиям».

По ее словам, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.