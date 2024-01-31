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Эквадор передаст США российское оружие

Источник:
РИА Новости
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Эквадор передаст Вашингтону российскую военную технику в обмен на новое оборудование, сообщил глава государства Даниэль Нобоа. По его словам, протест Москвы не повлиял на решение Эквадора.

Глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон 19 января заявила, что у Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и еще шести стран остается российское вооружение. Американские власти готовы обменять его на свое, если страны Латинской Америки помогут Украине.

Нобоа подчеркнул, что Эквадор считает российскую технику «металлолом», поэтому ее передача не нарушает международные договоренности. В обмен страна получит от США новое оборудование на сумму в 200 миллионов долларов.

Россия считает такой шаг враждебным. По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, решение Эквадора негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве латиноамериканской страны с Москвой.

Президент Эквадора не уточнил, какую именно технику хочет обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла». Передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.

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