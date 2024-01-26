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Трепова получила самое жесткое наказание в истории России

Источник:
ТАСС
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Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом)
Фото: © объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд приговорил Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский

«Окончательное наказание Треповой определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года, штрафом в размере 600 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова судьи Тимура Жидкова.

Приговор Треповой стал самым строгим приговором женщине в истории России. Ранее максимальным был приговор в 25 лет заключения. Действующее законодательство не предусматривает пожизненного заключения в отношении женщин. Защита Треповой намерена обжаловать приговор.

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Взорвалась статуэтка, которую военкору вручила Трепова. Татарский погиб.

В суде Трепова заявила, что не желала смерти военкору, когда передавала ему статуэтку.


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