Трепова получила самое жесткое наказание в истории России

Суд приговорил Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский

«Окончательное наказание Треповой определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года, штрафом в размере 600 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова судьи Тимура Жидкова.

Приговор Треповой стал самым строгим приговором женщине в истории России. Ранее максимальным был приговор в 25 лет заключения. Действующее законодательство не предусматривает пожизненного заключения в отношении женщин. Защита Треповой намерена обжаловать приговор.

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Взорвалась статуэтка, которую военкору вручила Трепова. Татарский погиб.

В суде Трепова заявила, что не желала смерти военкору, когда передавала ему статуэтку.