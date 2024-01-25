Игорь Стрелков получил четыре года колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Слушания прошли в закрытом режиме.

По словам Стрелкова, основанием для дела стали два поста в его телеграм-канале о сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован.

Гособвинение запрашивало для него четыре года и 11 месяцев колонии. Адвокаты Стрелкова просили его оправдать. После вынесения приговора защита уточнила, что подаст апелляцию на решение суда.

Стрелков не признал вину. В ноябре он призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента весной 2024 года. Однако его инициативная группа не смогла представить документы в Центризбирком из-за отсутствия подписи самого Стрелкова.