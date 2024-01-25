НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Игорь Стрелков получил четыре года колонии

Источник:
РБК
512 6

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Слушания прошли в закрытом режиме.

По словам Стрелкова, основанием для дела стали два поста в его телеграм-канале о сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован.

Гособвинение запрашивало для него четыре года и 11 месяцев колонии. Адвокаты Стрелкова просили его оправдать. После вынесения приговора защита уточнила, что подаст апелляцию на решение суда.

Стрелков не признал вину. В ноябре он призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента весной 2024 года. Однако его инициативная группа не смогла представить документы в Центризбирком из-за отсутствия подписи самого Стрелкова.

Еще по теме
Суд отправил Блиновскую в СИЗО
СК возбудил дело против главы узбекского землячества «Ватандош»
Ангарский маньяк отправился в колонию в Мордовии
Убийца Карины Залесовой Марк Коньков вышел на свободу
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Перемирие или разгром: что будет на Украине в 2024 году
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат
Американский Patriot оказался бессилен против «Кинжала»
Обсуждение (6)
Картина дня
Кремль ответил на требование Зеленского по поводу гибели Ил-76
Игорь Стрелков получил четыре года колонии
Глава российской разведки ответил на воинственные заявления Запада
Боррель призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

Запад вообще любитель расследований в которых повинны именно они и таких как вы сусликов запад тоже очень...

Nik3316

т.е. пособники террористов, поставляющие ракеты террористам, начнут расследование против себя))) знаешь...

CaRdan

Главное в расследовании не выйти на самих себя?

mosquito__2010

Вот что означает когда не законным путём ставят недоумков у власти. Всему виной США с их преступным майданом...