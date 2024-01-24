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Госдума обратится к США и Канаде в связи с гибелью Ил-76

Источник:
ТАСС
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Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы выяснить, какие ракеты могли стать причиной крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Соответствующее поручение спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты дал главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову.

«Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают. Это нацистский режим. <…> Они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — цитирует ТАСС Володина.

Ранее Картаполов в ходе пленарного заседания заявил, что самолет с украинскими военнопленными был сбит зенитными ракакетами западного производства.

«Своих солдат расстреляли в воздухе. <...> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли безза

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ЧП #Происшествия #Мир #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

volmen

Что Савик что Саймон оба шустрые, родились в России (СССР) иуды.

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки