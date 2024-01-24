Губернатор Новосибирской области выступил против столицы в Сибири

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не хотел бы, чтобы столицу Россию перенесли в Новосибирск.

«Не так просто перенести ее (столицу) а тысячу километров. Да, такие примеры есть, но мне кажется, что это должно быть обдуманно с экономической точки зрения. Что касается моего отношения, наверное, скорее, мне этого не хочется», — цитирует Травникова «АиФ-Новосибирск».

По его мнению, столичный статус портит людей.

С инициативой переноса столицы России в Сибирь не раз выступил миллиардер Олег Дерипаска. Возможными городами он называл Новосибирск, Красноярск, Иркутск. В этом году якутский историк Афанасий Николаев в открытом письме предложил сделать Иркутск столицей России.