НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Губернатор Новосибирской области выступил против столицы в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
578 3

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не хотел бы, чтобы столицу Россию перенесли в Новосибирск.

«Не так просто перенести ее (столицу) а тысячу километров. Да, такие примеры есть, но мне кажется, что это должно быть обдуманно с экономической точки зрения. Что касается моего отношения, наверное, скорее, мне этого не хочется», — цитирует Травникова «АиФ-Новосибирск».

По его мнению, столичный статус портит людей.

С инициативой переноса столицы России в Сибирь не раз выступил миллиардер Олег Дерипаска. Возможными городами он называл Новосибирск, Красноярск, Иркутск. В этом году якутский историк Афанасий Николаев в открытом письме предложил сделать Иркутск столицей России.

Еще по теме
Экс-глава Красноярского края назвал свой срок «действительно трудным»
Локоть прокомментировал уход с поста мэра города
Мэрия Новосибирска ответила на слухи об отставке Локтя
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Обсуждение (3)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
38
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
34
НАТО отработает начало войны с Россией
32
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
28
Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат