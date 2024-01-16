Ученый предложил Путину перенести столицу в Сибирь

Якутский историк Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны в Иркутск.

«Это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны», — говорится в обращении Николаева, размещенном на портале Sakhalife.

По мнению ученого, преимущества Иркутска — близость к Новосибирску, географическому центру России, и к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете.

Николаев добавил, что город уже был административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки. Также Иркутск — один из центров «легендарной доисторической Тартарии».

Обращение историк разместил в открытом доступе и направил в общественную приемную президента.