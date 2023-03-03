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Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КЭФ 2023

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России на восток страны, в Сибирь, потому что надо делать ставку на отношения с Азией. Миллиардер не в первый раз выступает с этой идеей.

«Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она (столица) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — сказал Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

Если власти политически не готовы на такой шаг, то, по мнению Дерипаски, в Сибирь надо передать часть управления. «Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?» — отметил он.

Дерипаска еще в 2014 году, заявлял, что «основное решение — двигать столицу в Сибирь», а «Москва — это излишняя централизация и коррупция». Столичные функции могли бы на себя принять Иркутск и Красноярск.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу также предлагал перенести столицу в Сибирь и построить там пять крупных центров промышленности и науки.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??