Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России на восток страны, в Сибирь, потому что надо делать ставку на отношения с Азией. Миллиардер не в первый раз выступает с этой идеей.

«Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она (столица) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — сказал Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

Если власти политически не готовы на такой шаг, то, по мнению Дерипаски, в Сибирь надо передать часть управления. «Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?» — отметил он.

Дерипаска еще в 2014 году, заявлял, что «основное решение — двигать столицу в Сибирь», а «Москва — это излишняя централизация и коррупция». Столичные функции могли бы на себя принять Иркутск и Красноярск.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу также предлагал перенести столицу в Сибирь и построить там пять крупных центров промышленности и науки.