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РЖД запретит высаживать домашних животных из поездов

Источник:
Sibnet.ru
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РЖД запретят проводникам высаживать домашних животных из поезда. Внести изменения в правила компании решили после гибели кота Твикса, которого проводница высадила из вагона на стоянке в Кирове.

Инцидент произошел 11 января. Кот после перенесенной операции ехал с хозяйкой в поезде Екатеринбург—Петербург. В пути животное выбралось из переноски, после чего проводница решила, что он бездомный и выставила его из вагона.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье 330 (самоуправство), не найдя состава преступления. Хозяева пообещали за поимку кота награду в 30 тысяч рублей, в поисках было задействовано 5 тысяч волонтеров.

Кота нашли 20 января, в снегу недалеко от железной дороги. Предположительно, животное умерло от переохлаждения. РЖД выразили сожаление в связи с гибелью кота и пообещали внести необходимые изменения в нормативные документы.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — подчеркнула пресс-служба РЖД.

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Жизнь #Транспорт и дороги
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Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))