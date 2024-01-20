РЖД запретит высаживать домашних животных из поездов

РЖД запретят проводникам высаживать домашних животных из поезда. Внести изменения в правила компании решили после гибели кота Твикса, которого проводница высадила из вагона на стоянке в Кирове.

Инцидент произошел 11 января. Кот после перенесенной операции ехал с хозяйкой в поезде Екатеринбург—Петербург. В пути животное выбралось из переноски, после чего проводница решила, что он бездомный и выставила его из вагона.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье 330 (самоуправство), не найдя состава преступления. Хозяева пообещали за поимку кота награду в 30 тысяч рублей, в поисках было задействовано 5 тысяч волонтеров.

Кота нашли 20 января, в снегу недалеко от железной дороги. Предположительно, животное умерло от переохлаждения. РЖД выразили сожаление в связи с гибелью кота и пообещали внести необходимые изменения в нормативные документы.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — подчеркнула пресс-служба РЖД.