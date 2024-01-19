Контейнер с радиоактивным цезием потеряли в Иркутской области

Контейнер с радиоактивным цезием-137 потеряли на севере Иркутской области, за информацию о его нахождении заплатят 200 тысяч рублей, сообщила компания «ТНГ-Групп».

Инцидент произошел на автозимнике между Усть-Кутом и пикетом Анна (Непа) с 9.00 по местному времени 12 января по 9.00 13 января. Специально оборудованный автомобиль с коллективом промысловой партии двигался к месту проведения исследований в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы).

Контейнер находился снаружи автомобиля, поэтому утеря была обнаружена только по прибытии. К поискам привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием, идут следственные мероприятия.

Фото: © «ТНГ-Групп»

Пока цезий-137 находится в защитном контейнере, он не угрожает здоровью человека и окружающей среде.

За информацию о нахождении утерянного контейнера компания готова выплатить вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Цезий-137 используется в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах.