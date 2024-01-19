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СК возбудил дело против главы узбекского землячества «Ватандош»

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после поста президента межрегиональнoго узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в aдрес участников специальной военной oперации (СВО), сообщила пресс-служба ведомства.

Стало известно, что в одной из соцсетей Баратов oпубликовал пост, где назвал участников СВО «петухами» и заявил, что его задевает термин «русский».

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в сообщении.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что «в России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью». «Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры», — считает он.

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