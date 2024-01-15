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Тур по Енисею за 6,5 млн рублей стал самым дорогим в России

Источник:
Sibnet.ru
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Тур по Енисею
Фото: © «ВодоходЪ»

Экспедиционный речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей стал самым дорогим туром, приобретенном в 2023 году, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Семейная компания из 11 человек купила круиз «Енисейская экспедиция» на 12 дней по маршруту Дудинка — Красноярск. Тур состоится в 2024 году.

Туристы отправятся в путешествие на теплоходе класса люкс «Максим Горький». Авиабилеты до места посадки на судно и от места высадки не входят в стоимость тура.

Во время круиза путешественники посетят более 30 объектов, среди которых стойбище ненецких оленеводов, плато Путорана (вертолетный тур), старообрядческая деревня и разрушенный лагпункт ГУЛАГа, говорится в описании на сайте организатора — компании «ВодоходЪ».

Теплоход «Максим Горький» был построен в Австрии в 1974 году. В 2019–2020 годах он прошел глобальную модернизацию и превратился в плавучий пятизвездочный отель с рестораном, тренажерным залом и спа-зоной.

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Жизнь #Туризм #Красноярск
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