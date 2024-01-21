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Злоупотребление порно приводит к разочарованию в браке

Источник:
Raseef22
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Эксперты предупреждают, что порно далеко не так безопасно, как принято считать. Видео для взрослых формирует у людей иллюзорные представления об интимной жизни, что приводит к разочарованию в браке.

«Люди делятся на два типа. Первый тип испытывает чувство вины за просмотр порно и бессознательно себя наказывает. У них сексуальное возбуждение пропадает, потому что они не могут простить себя за этот "грех", но все равно продолжают смотреть порно», — приводит портал Raseef22 мнение врача-сексолога и психиатра Омайма Рефаат.

Второй тип людей, по ее словам, становится порнозависимым. Их реальная сексуальная жизнь становится зависимой от того, что они видят в роликах для взрослых.

«Мужчина должен понимать, что то, что он видит в кино, далеко от реальности. Все специально сделано, чтобы подстегнуть его воображение и сексуальный инстинкт. Создатели порнофильмов используют специальные фишечки, и всякий раз, когда те выстреливают, они с удвоенной силой начинают их выпускать», — отметила Рефаат.

С другой стороны, когда женщина узнает, что ее муж смотрит порно, она начинает комплексовать и думать, что больше его не возбуждает. «Это отражается на ее самооценке. Иногда она отстраняется или даже испытывает чувство ненависти. Это негативно сказывается на интимной жизни», — сказала врач.

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Наука #Психо
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Топ комментариев

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

nicollaich

Цеивроппейцы отведали люлей по щщам.