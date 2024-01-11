«Манжерок» расширит перечень всероссийских соревнований

Курорт «Манжерок» в Республике Алтай в этом году впервые примет всероссийские детские соревнования «Надежды России» по горным лыжам, сообщила пресс-служба курорта.

Также в ближайшее время здесь пройдут всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», международные соревнования по горнолыжному спорту на «Кубок Манжерока».

В прошлом году здесь состоялось более 20 спортивных соревнований, в которых участвовали спортсмены из разных регионов России. Эксперты отмечают, что качество трасс и инфраструктура курорта позволяют проводить российские и международные соревнования на достойном уровне.

Трассы сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта и имеют соответствующие сертификаты. Здесь действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 30 километров горнолыжных трасс и современная система оснежения.

Летом в «Манжероке» прошли этап кубка Сибири по велодаунхилу – скоростному спуску на горных велосипедах, и соревнования по забегам по природному рельефу в рамках проекта Манжерок Wild Trail. Курорт обещает, что перечень проводимых соревнований будет расширяться.