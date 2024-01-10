Депутат предложила жителям чистить улицы из-за нехватки дворников

Жители городов и других населенных пунктов могут брать в руки лопаты и помогать дворникам во время снегопадов, а не лениться, заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов», — сказала Разворотнева в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, сейчас в стране «гигантский» дефицит рабочих рук, в том числе дворников. Причины депутат видит в спецоперации, непрестижности профессии, оттоке мигрантов и проблемах с демографией.

Разворотнева предложила организовать кампанию по повышению статуса работников отрасли, повысить зарплаты. Она указала на то, что курьер при меньших трудозатратах способен зарабатывать больше дворника, который «этот снег с утра до вечера ворочает».