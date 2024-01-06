Курорт «Шерегеш» за пять дней посетили свыше 92 тыс. туристов

Турпоток на горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе в первые дни новогодних праздников составил 92,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

«На курортах Кузбасса в самом разгаре зимний туристический сезон. С 31 декабря по 4 января в Шерегеше побывали 92 143 туриста без учета экскурсантов. Это почти на 5 тысяч гостей больше, чем в прошлые новогодние праздники за этот же период», — сказано в сообщении.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что развитие курорта входит в программу социально-экономического развития региона, утвержденную по поручению президента Владимира Путина.

Горнолыжный курорт «Шерегеш» является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов там отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны.