Курорт «Шерегеш» за пять дней посетили свыше 92 тыс. туристов

Турпоток на горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе в первые
дни новогодних праздников составил 92,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба
правительства Кемеровской области.
«На курортах Кузбасса в самом разгаре зимний туристический
сезон. С 31 декабря по 4 января в Шерегеше побывали 92 143 туриста без учета
экскурсантов. Это почти на 5 тысяч гостей больше, чем в прошлые новогодние
праздники за этот же период», — сказано
в сообщении.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что развитие
курорта входит в программу социально-экономического развития региона,
утвержденную по поручению президента Владимира Путина.
Горнолыжный курорт «Шерегеш» является одним из самых
популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов там отдохнули около 2,3
млн человек со всей страны.