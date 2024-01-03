Третий за зиму теплый температурный рекорд зафиксировали в Омске

Аномальное тепло в Омске побило 53-летний рекорд. Во вторник средняя температура воздуха за сутки составила 1,5 градуса, сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

«2 января установлен новый суточный температурный рекорд дня, который составил 1,5 градуса. Предыдущий — 1,2 градуса — наблюдался в сутки в 1971 году», — цитирует ТАСС Криворучко.

С начала этой зимы это уже третий рекорд по теплу в Омске. Первые два зафиксировали 25 и 26 декабря, тогда температура воздуха составила минус 0,9 и плюс 1,8 градуса соответственно.

Синоптик отметила, что уже к вечеру 2 января температура воздуха опустилась до минус 17 градусов.

«Аномалии температуры воздуха связаны с быстро смещающимся с запада на восток циклоническим вихрем, затягивающим в свой тыл холодный воздух», — объяснила начальник управления.