НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский определил изоляцию Крыма главной целью на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
749 3

Главной целью Вооруженных сил Украины в 2024 году станет изоляция Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Изоляция полуострова и ослабление российского военного потенциала в этом регионе чрезвычайно важны для Киева, поскольку это путь к сокращению атак, сказал Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, потеря Крыма будет иметь большой эффект внутри России. Зеленский запросил у западных партнеров крылатую ракету Taurus, способную разрушить Крымский мост, который Киев рассматривает как военный объект.

Президент Украины не стал называть сроки достижения тех или иных целей ВСУ. Зеленский «больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний» касательно территориальных вопросов, отметило издание.

Тема: Военная операция на Украине
Выросло число жертв обстрела Белгорода
Украинские и российские солдаты в зоне СВО вместе спели «Катюшу»
Россия разбомбила украинскую фабрику дронов
Российские военные нанесли удары возмездия за обстрел Белгорода
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Когда и сколько разыграют в «Новогоднем миллиарде»
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Маск дал характеристику 2024 году
Обсуждение (3)
Картина дня
Зеленский определил изоляцию Крыма главной целью на 2024 год
Маск дал характеристику 2024 году
Кадыров объявил о создании нового города в Чечне
Путин пожелал завершить конфликт на Украине быстро
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

pepelmetal

"Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате...

pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

nicollaich

Я так и думал, что именно они пишут тексты выступлений володимиру ссанычу.