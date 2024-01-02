Зеленский определил изоляцию Крыма главной целью на 2024 год

Главной целью Вооруженных сил Украины в 2024 году станет изоляция Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Изоляция полуострова и ослабление российского военного потенциала в этом регионе чрезвычайно важны для Киева, поскольку это путь к сокращению атак, сказал Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, потеря Крыма будет иметь большой эффект внутри России. Зеленский запросил у западных партнеров крылатую ракету Taurus, способную разрушить Крымский мост, который Киев рассматривает как военный объект.

Президент Украины не стал называть сроки достижения тех или иных целей ВСУ. Зеленский «больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний» касательно территориальных вопросов, отметило издание.